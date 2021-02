Protesta a Madrid contro le restrizioni del piano sanitario – Ma era già una bufala nel 2020 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ci segnalano i nostri contatti la condivisione di una “Protesta a Madrid contro le restrizioni del piano sanitario”. Protesta a Madrid contro le restrizioni del piano sanitarioLa domanda del nostro condivisore è “Perché non passa in TV?” La risposta è “Perché l’ha già fatto. Nel 2019. Quando la Pandemia non c’era, ed infatti non sono proteste per la Pandemia”. Ci è capitato di affrontare questa bufala nel 2020. Come parte della strategia dell’epoca di diversi profili collegati a QAnon. Una strategia efficiente quanto grottesca: prendere video e foto di manifestazioni da tutto il mondo e da ogni epoca possibile e spacciarle biecamente per ... Leggi su bufale (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ci segnalano i nostri contatti la condivisione di una “ledel”.ledelLa domanda del nostro condivisore è “Perché non passa in TV?” La risposta è “Perché l’ha già fatto. Nel 2019. Quando la Pandemia non c’era, ed infatti non sono proteste per la Pandemia”. Ci è capitato di affrontare questanel. Come parte della strategia dell’epoca di diversi profili collegati a QAnon. Una strategia efficiente quanto grottesca: prendere video e foto di manifestazioni da tutto il mondo e da ogni epoca possibile e spacciarle biecamente per ...

