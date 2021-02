'Promising young woman', una donna promettente che vendica le donne (Di lunedì 22 febbraio 2021) Magari le sale cinematografiche fossero aperte e questa pellicola, Promising young woman (Una donna promettente), potesse esser vista da migliaia e migliaia di donne e di uomini. Sarebbe una boccata d'... Leggi su globalist (Di lunedì 22 febbraio 2021) Magari le sale cinematografiche fossero aperte e questa pellicola,(Una), potesse esser vista da migliaia e migliaia die di uomini. Sarebbe una boccata d'...

per scrivere il suo esordio alla regia, il thriller/commedia nera Promising young woman (Una giovane donna promettente). Il film, coprodotto da Margot Robbie, ha da poco conquistato, fra le altre, 4

ROMA, 21 FEB - Una donna è semisvenuta e ubriaca su un letto mentre un uomo tenta di toglierle la biancheria intima ignorando le sue flebili proteste. A un tratto però la donna, di colpo del tutto sob

