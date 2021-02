Programmi TV di stasera, lunedì 22 febbraio 2021. Su Rete4 nuovo appuntamento con Nicola Porro e «Quarta Repubblica» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nicola Porro Rai1, ore 21.40: Il Commissario Ricciardi - 1^Tv Fiction di Alessandro D’Alatri del 2020, con Lino Guanciale, Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti. Prodotta in Italia. Durata: 100 minuti. Vipera: Una nuova primavera si affaccia, manca una settimana a Pasqua nella Napoli del 1932. Al Paradiso, esclusiva casa di tolleranza nella centralissima via Chiaia, Vipera, la prostituta più famosa, viene ritrovata morta, soffocata con un cuscino. L’ultimo cliente sostiene di averla lasciata ancora viva, il successivo di averla trovata già morta. Chi l’ha uccisa e perché? Mai come ora, Ricciardi si trova diviso tra Enrica e Livia, con la quale ora ha anche un debito di riconoscenza: si tratta dell’amico Modo, che si è messo in guai seri con i fascisti della città. Rai2, ore 21.20: N.C.I.S. - Replica 17×4 – Nei panni di un altro: I cadaveri ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 22 febbraio 2021)Rai1, ore 21.40: Il Commissario Ricciardi - 1^Tv Fiction di Alessandro D’Alatri del 2020, con Lino Guanciale, Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti. Prodotta in Italia. Durata: 100 minuti. Vipera: Una nuova primavera si affaccia, manca una settimana a Pasqua nella Napoli del 1932. Al Paradiso, esclusiva casa di tolleranza nella centralissima via Chiaia, Vipera, la prostituta più famosa, viene ritrovata morta, soffocata con un cuscino. L’ultimo cliente sostiene di averla lasciata ancora viva, il successivo di averla trovata già morta. Chi l’ha uccisa e perché? Mai come ora, Ricciardi si trova diviso tra Enrica e Livia, con la quale ora ha anche un debito di riconoscenza: si tratta dell’amico Modo, che si è messo in guai seri con i fascisti della città. Rai2, ore 21.20: N.C.I.S. - Replica 17×4 – Nei panni di un altro: I cadaveri ...

drlover_rd : Ieri sera Morra ha prevedibilmente sm3rdato Adua dalla D'Urso. Non credo sia un caso che l'abbiano invitato come os… - Tino44588447 : RT @BzBroono: dopo l'intera settimana pure nei programmi di cucina e ieri a #Verissimo, stasera il tabellino di marcia di #Casalino prevede… - wam_the : Stasera in Tv: guida film e programmi 22 febbraio - Elio49039349 : @NicolaPorro @GiorgiaMeloni @giubileif Voglio prorio sentire che si dice stasera su quartarepubblica....nn ne ho an… - SS77992973 : Cioè, ma veramente stasera vedevo solo tweet riguardanti Grande fratello e altre amenità varie perché seguivo due c… -

Ultime Notizie dalla rete : Programmi stasera Oggi in tv, tutta la programmazione di lunedì 22 febbraio I programmi in onda sulla Rai Su Rai 1 stasera andrà in onda la 5ª puntata della fiction Il commissario Ricciardi intitolata Vipera . Nell'esclusiva e centralissima casa di tolleranza Al Paradiso , ...

'Facciamo luce sul teatro', anche in Puglia stasera Manifestazione nazionale promossa da Unita In tutta Italia stasera teatri illuminati. La manifestazione promossa da Unita ha raccolto vasto consenso anche in ... che lo si torni a nominare, che si programmi e si renda pubblico un piano che porti ...

Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 21 Febbraio 2021 ComingSoon.it Calcio: Cagliari; Semplici in città, ‘a stasera…’ Leonardo Semplici inizia la sua avventura con il Cagliari: in attesa dell’ufficialità (non è stato annunciato ancora nemmeno l’esonero di Di Francesco) l’ex allenatore della Spal è arrivato questa mat ...

Caressa: "Juve, ho sentito Pirlo: questa cosa è pazzesca! Normali poi gli infortuni" Fabio Caressa durante l'ultima puntata di Sky Calcio Club ha parlato anche della Juventus, dando risalto alle parole di Andrea Pirlo durante la conferenza stampa di presentazione del match contro il C ...

in onda sulla Rai Su Rai 1andrà in onda la 5ª puntata della fiction Il commissario Ricciardi intitolata Vipera . Nell'esclusiva e centralissima casa di tolleranza Al Paradiso , ...In tutta Italiateatri illuminati. La manifestazione promossa da Unita ha raccolto vasto consenso anche in ... che lo si torni a nominare, che sie si renda pubblico un piano che porti ...Leonardo Semplici inizia la sua avventura con il Cagliari: in attesa dell’ufficialità (non è stato annunciato ancora nemmeno l’esonero di Di Francesco) l’ex allenatore della Spal è arrivato questa mat ...Fabio Caressa durante l'ultima puntata di Sky Calcio Club ha parlato anche della Juventus, dando risalto alle parole di Andrea Pirlo durante la conferenza stampa di presentazione del match contro il C ...