Probabili formazioni Napoli-Granada | ritorno sedicesimi Europa League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Ledi, match dideidi finale di. Fischio d’inizio alle 18:55 di giovedì 25 febbraio nella cornice del ‘Maradona’. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco, le pagelle e le parole dei protagonisti. Per Gattuso il compito di rimontare il 2-0 dell’andata.– Torna Koulibaly. Spazio al 4-2-3-1 con Politano, Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen. Questo l’attacco per la rimonta per i partenopei in emergenza infortunati. Da valutare le condizioni dell’attaccante ...