Principe Filippo, le parole di William dopo il ricovero (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Principe Filippo, ricoverato dal 17 febbraio al King Edward VII Hospital di Londra, starebbe bene. A confermarlo è stato il Principe William, che incalzato dai giornalisti durante una visita a un centro per le vaccinazioni anti Covid a King’s Lynn, nel Norfolk, ha rilasciato una dichiarazione sulle condizioni di salute del nonno. “Sta bene e i medici lo stanno tenendo d’occhio, anche se il duca di Edimburgo rimarrà ancora in ospedale”, ha affermato il Principe William, specificando che il consorte della Regina Elisabetta resterà ricoverato in seguito a un imprecisato malore in misura precauzionale. Le parole del Duca di Cambridge sono arrivate al momento giusto per rassicurare i sudditi, che, dopo la visita di Carlo si erano allarmati, pensando che ... Leggi su dilei (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il, ricoverato dal 17 febbraio al King Edward VII Hospital di Londra, starebbe bene. A confermarlo è stato il, che incalzato dai giornalisti durante una visita a un centro per le vaccinazioni anti Covid a King’s Lynn, nel Norfolk, ha rilasciato una dichiarazione sulle condizioni di salute del nonno. “Sta bene e i medici lo stanno tenendo d’occhio, anche se il duca di Edimburgo rimarrà ancora in ospedale”, ha affermato il, specificando che il consorte della Regina Elisabetta resterà ricoverato in seguito a un imprecisato malore in misura precauzionale. Ledel Duca di Cambridge sono arrivate al momento giusto per rassicurare i sudditi, che,la visita di Carlo si erano allarmati, pensando che ...

