Primo Dpcm Draghi, spostamenti, scuole, ristori, vaccini: tutte le novità (Di lunedì 22 febbraio 2021) Per il momento si dovrà aspettare ancora fino al 5 marzo per capire la reale strategia del nuovo Governo. Nel frattempo l’unica certezza sembra essere la proroga di un mese del divieto di spostamento tra Regioni. La scadenza è prevista per il 25 febbraio, ma la data potrebbe slittare al 31 marzo o addirittura al 4 aprile. In quest’ultimo caso coinciderebbe con la Pasqua. Altro punto fondamentale sarà la possibilità di fare visita ad amici e parenti, che dovrebbe rimanere in vigore fino al 5 marzo. Nuovo Dpcm: ecco tutto quello che c’è da sapere I governatori delle regioni hanno avuto la possibilità di presentare alcune idee che oggi sarà presa in esame dall’esecutivo. “Non servono divisioni, servono soluzioni“, ha dichiarato la ministra degli Affari regionali Mariastella Gelmini. Regioni e Province Autonome la volontà del governo di cambiare il modus ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 22 febbraio 2021) Per il momento si dovrà aspettare ancora fino al 5 marzo per capire la reale strategia del nuovo Governo. Nel frattempo l’unica certezza sembra essere la proroga di un mese del divieto di spostamento tra Regioni. La scadenza è prevista per il 25 febbraio, ma la data potrebbe slittare al 31 marzo o addirittura al 4 aprile. In quest’ultimo caso coinciderebbe con la Pasqua. Altro punto fondamentale sarà la possibilità di fare visita ad amici e parenti, che dovrebbe rimanere in vigore fino al 5 marzo. Nuovo: ecco tutto quello che c’è da sapere I governatori delle regioni hanno avuto la possibilità di presentare alcune idee che oggi sarà presa in esame dall’esecutivo. “Non servono divisioni, servono soluzioni“, ha dichiarato la ministra degli Affari regionali Mariastella Gelmini. Regioni e Province Autonome la volontà del governo di cambiare il modus ...

marilovesgr33n : Il nuovo #DPCM in arrivo riesce a scontentare il 100% della popolazione. - Quelli delusi che volevano criticare Dr… - lauraippolito19 : RT @romatoday: 'Chiudere oggi per aprire a fine marzo': il nuovo decreto oggi sugli spostamenti tra regioni e il primo Dpcm del governo Dra… - GiovanniRoi : 'Chiudere oggi per aprire a fine marzo': il nuovo decreto oggi sugli spostamenti tra regioni e il primo Dpcm del go… - VincentManci69 : @fattoquotidiano #CazziVostri. Io farò quello che ho fatto fino ad oggi dal primo #DPCM. 'Facciamo che voi seguite… - furcinissima : Chissà @repubblica come commentare la scelta del Presidente del Vonsiglio Mario Draghi di adottare il primo atto di… -