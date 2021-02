Prima Pagina, Tuttosport: “Inter atto di forza! Lautaro doppietta e Lukaku travolgono il Milan. Aggrappati a Ronaldo” (Di lunedì 22 febbraio 2021) "Inter atto di forza".Titola così la Prima Pagina dell’edizione odierna del “Tuttosport. "Lautaro doppietta e Lukaku travolgono il Milan. È fuga scudetto. Superman Handanovic: 3 miracoli in 52 secondi. La dedica di Conte a Bellugi: "Mauro è per te". In taglio basso: "Muriel Real: Dea 4a, spavento Osimhen". In taglio alto: "Aggrappati a Ronaldo. Stasera Juve-Crotone. Pirlo riperde Dybala e si affida a CR7 per cancellare la serataccia di Champions a Porto: 'Nè strigliate né visite di Agnelli, il gruppodeve reagire da solo". Leggi su mediagol (Di lunedì 22 febbraio 2021) "di forza".Titola così ladell’edizione odierna del “. "il. È fuga scudetto. Superman Handanovic: 3 miracoli in 52 secondi. La dedica di Conte a Bellugi: "Mauro è per te". In taglio basso: "Muriel Real: Dea 4a, spavento Osimhen". In taglio alto: ". Stasera Juve-Crotone. Pirlo riperde Dybala e si affida a CR7 per cancellare la serataccia di Champions a Porto: 'Nè strigliate né visite di Agnelli, il gruppodeve reagire da solo".

fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA Il governo dei rinvii. Liti su tutto e niente scelte ?? Continua su - Tg3web : Tocca agli Stati Uniti il triste primato delle vittime del covid, con quasi 500 mila morti in meno di un anno. 'Più… - oss_romano : #21febbraio #1878 #archivioOR #storia La prima pagina dell'@oss_romano per l'elezione di LEONE XIII. @VaticanNews - germivo : RT @corrierebologna: #Bologna Buongiorno con la prima pagina del numero del lunedì del Corriere di Bologna, buona lettura - ReadingNews2016 : RT @ilmessaggeroit: Ecco la prima pagina del Messaggero in edicola OFFERTA SPECIALE Solo 9€ al mese per 1 anno Scopri qui la promo speciale… -

Ultime Notizie dalla rete : Prima Pagina L'Equipe, La Ligue 1 c'est autre chose I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano sportivo, L'Equipe La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, lunedì 22 febbraio 2021, de 'L'Equipe': La Ligue 1 c'...

Lazio, Inzaghi è il vero asso di coppa Segnando prima il poker storico nel 5 - 1 rifilato al Marsiglia e poi il gol della rimonta a ... Ora vuole ripetersi regalando alla Lazio un'altra pagina di storia. Di fronte ci sono i Campioni di tutto ...

PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Spavento Osimhen" Tutto Napoli As, El Barça se borra La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, lunedì 22 febbraio 2021, de 'As' ...

La Gazzetta dello Sport' La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, lunedì 22 febbraio 2021, de 'La Gazzetta dello Sport'.

I titoli principali sulladel quotidiano sportivo, L'Equipe La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulladi oggi, lunedì 22 febbraio 2021, de 'L'Equipe': La Ligue 1 c'...Segnandoil poker storico nel 5 - 1 rifilato al Marsiglia e poi il gol della rimonta a ... Ora vuole ripetersi regalando alla Lazio un'altradi storia. Di fronte ci sono i Campioni di tutto ...La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, lunedì 22 febbraio 2021, de 'As' ...La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, lunedì 22 febbraio 2021, de 'La Gazzetta dello Sport'.