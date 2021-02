“Prima il disastro, poi…”. Due bicchieri di vino, nudi sotto le lenzuola. La serata bollente degli ex UeD finisce sui social (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sophie Codegoni e Matteo Ranieri, la storia prosegue anche sui social. Dopo la scelta avvenuta il 9 febbraio, Sophie e Matteo hanno spinto il piede sull’acceleratore. Infatti nelle ultime ore dopo le foto scattate nel cuore di Milano, la coppia continua a condividere sui social i momenti vissuti insieme. Le immagini non fanno che promettere per il meglio: passione alle stelle e complicità non mancano. Un’altra coppia felice si è formata nello studio di Uomini e Donne. Sophie e Matteo, dopo la gioiosa cascata di petali rossi, mano nella mano hanno iniziato a viversi finalmente fuori dallo studio televisivo. Ma non per questo hanno smesso di condividere con i fan i primi momenti di una vita “Insieme”, come recitava la didascalia a corredo delle foto scattate tra effusioni e baci in pieno centro a Milano.



. Insomma, pare che la scelta di Sophie stia ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sophie Codegoni e Matteo Ranieri, la storia prosegue anche sui. Dopo la scelta avvenuta il 9 febbraio, Sophie e Matteo hanno spinto il piede sull’acceleratore. Infatti nelle ultime ore dopo le foto scattate nel cuore di Milano, la coppia continua a condividere suii momenti vissuti insieme. Le immagini non fanno che promettere per il meglio: passione alle stelle e complicità non mancano. Un’altra coppia felice si è formata nello studio di Uomini e Donne. Sophie e Matteo, dopo la gioiosa cascata di petali rossi, mano nella mano hanno iniziato a viversi finalmente fuori dallo studio televisivo. Ma non per questo hanno smesso di condividere con i fan i primi momenti di una vita “Insieme”, come recitava la didascalia a corredo delle foto scattate tra effusioni e baci in pieno centro a Milano.. Insomma, pare che la scelta di Sophie stia ...

edoateng : RT @SimoneVazzana: Romagnoli oggi è stato un disastro e non solo oggi. A certi livelli soffre. È nella categoria dei vari Abate, Bonaventur… - ZioKlint : Conosco un tipo molto anziano che è stato ad Hiroshima un mese prima del disastro. Per lui fu Godzilla. - Olty86 : @MasterAb88 Uno dei peggiori flop per la Rai in prima tv e al sabato sera, 8% una roba allucinante e c'era chi ride… - kinglomux : RT @SimoneVazzana: Romagnoli oggi è stato un disastro e non solo oggi. A certi livelli soffre. È nella categoria dei vari Abate, Bonaventur… - BeppeMilan11 : RT @SimoneVazzana: Romagnoli oggi è stato un disastro e non solo oggi. A certi livelli soffre. È nella categoria dei vari Abate, Bonaventur… -