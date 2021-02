Prima di campionato per le farfalle della ritmica Asu (Di lunedì 22 febbraio 2021) Prima di campionato per le farfalle dell’Associazione Sportiva Udinese che a Napoli sono scese in pedana più cariche che mai. La corsa ai titoli del 2021 è cominciata con una novità, gli attrezzi diventano solamente quattro (palla, cerchio, clavette, nastro). Le atlete della ritmica “perdono” la fune, come successo un paio di anni fa con il corpo libero. GIOVANISSIME – Quella bianconera è stata in assoluto la squadra più giovane (tutte del 2007): Tara Dragaš, Isabelle Tavano e Miriam Marina sono infatti tutte junior! Inoltre l’Asu è stata una delle poche compagini senza il prestito straniero. Infine, grande assente per l’esordio nel 2021 è stata anche Alexandra Agiurgiuculese, forzatamente in pausa causa Covid-19. Nonostante questo, la squadra ha raggiunto il 7° posto, riempiendo di orgoglio le ... Leggi su udine20 (Di lunedì 22 febbraio 2021)diper ledell’Associazione Sportiva Udinese che a Napoli sono scese in pedana più cariche che mai. La corsa ai titoli del 2021 è cominciata con una novità, gli attrezzi diventano solamente quattro (palla, cerchio, clavette, nastro). Le atlete“perdono” la fune, come successo un paio di anni fa con il corpo libero. GIOVANISSIME – Quella bianconera è stata in assoluto la squadra più giovane (tutte del 2007): Tara Dragaš, Isabelle Tavano e Miriam Marina sono infatti tutte junior! Inoltre l’Asu è stata una delle poche compagini senza il prestito straniero. Infine, grande assente per l’esordio nel 2021 è stata anche Alexandra Agiurgiuculese, forzatamente in pausa causa Covid-19. Nonostante questo, la squadra ha raggiunto il 7° posto, riempiendo di orgoglio le ...

Tp24it : MARSALA GYM LAB podio alla prima di Campionato Gold L3 - Tp24it : Prima prova del campionato zonale classe Laser a Marina di Ragusa - _RP10_ : Questa gente “nuova” ancora non ha capito che: Un pallone giocato di prima o meno, un dribbling riuscito/o non, un… - JasnaC5 : Non solo campionato: ci sarà anche la Coppa Italia U19 ?? Si parte già mercoledì con la sfida al 360GG. La Jasna gi… - massimo_macs : @dbollini @Milestemplaris @mckillbill Perchè dovrebbero? Se gestisci e abbassi monte ingaggi e investi poco, vende… -