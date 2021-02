Presto congelato il Super Cashback per colpa dei furbetti? Il Governo per lo stop

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Sarebbe sul punto di essereil: tuttadeiche, dal 1 gennaio scorso, hanno attuato delle pratiche ben poco ortodosse per accumulare transazioni in numero spropositato. La famosa classifica dei primi 100.000 utenti per numero di pagamenti effettuati è decisamente falsata da settimane proprio a causa dei trucchetti di non pochi partecipanti al programma. Ci sarebbero dunque le premesse per andare nella direzione della sospensione della specifica iniziativa: una decisione non certo facile in corso d’opera ma giustificata dagli eventi. A riportare per primo la notizia del probabile destino delè Il Messaggero. Come riportato anche in un precedente approfondimento, i primi utenti in classifica hanno anche migliaia di ...