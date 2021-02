“PresaDiretta” sulla scarsità dei vaccini: tra gli ospiti Silvio Garattini (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il professor Silvio Garattini, presidente e fondatore dell’Istituto Mario Negri, sarà tra gli ospiti della nuova puntata di “PresaDiretta” in programma lunedì 22 febbraio dalle 21.20 su RaiTre. Il ricercatore affronterà il problema della scarsità dei vaccini e dei ritardi nelle consegne da parte delle aziende produttrici. Insieme a Garattini ne parlerà Nicola Magrini direttore generale dell’Aifa. Nel corso della puntata, a un anno esatto dal primo contagiato italiano, il cosiddetto “paziente uno” trovato a Codogno,la trasmissione condotta da Riccardo Iacona farà il punto sul virus Sars-Cov-2, per provare a capire cosa la scienza ha scoperto fin qui e quello che c’è ancora da capire. Cosa sappiamo per esempio sulla mortalità nelle terapie intensive e ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il professor, presidente e fondatore dell’Istituto Mario Negri, sarà tra glidella nuova puntata di “” in programma lunedì 22 febbraio dalle 21.20 su RaiTre. Il ricercatore affronterà il problema delladeie dei ritardi nelle consegne da parte delle aziende produttrici. Insieme ane parlerà Nicola Magrini direttore generale dell’Aifa. Nel corso della puntata, a un anno esatto dal primo contagiato italiano, il cosiddetto “paziente uno” trovato a Codogno,la trasmissione condotta da Riccardo Iacona farà il punto sul virus Sars-Cov-2, per provare a capire cosa la scienza ha scoperto fin qui e quello che c’è ancora da capire. Cosa sappiamo per esempiomortalità nelle terapie intensive e ...

Ultime Notizie dalla rete : PresaDiretta sulla Non solo vaccini: l'Rna è la scommessa della scienza che può rivoluzionare la medicina ...potente questa tecnologia' dice lo scienziato in un'intervista concessa in esclusiva a PresaDiretta ... Si tratta a tutti gli effetti di una nuova classe di farmaci, sintetizzati sulla base dell'...

Oggi in tv, tutta la programmazione di lunedì 15 febbraio Su Rai 3 arriva una nuova puntata di PresaDiretta dedicata al Recovery Fund mentre su Canale 5 ci ... I programmi in onda sulla Rai Su Rai 1 stasera andrà in onda la 4ª puntata della fiction Il ...

"PresaDiretta" sulla scarsità dei vaccini: tra gli ospiti Silvio Garattini
Presadiretta su Rai 3 lunedì 22 febbraio dedicata al Covid
Presadiretta su Rai 3 lunedì 22 febbraio, il tema della terza puntata è il recovery plan. Terzo appuntamento con Presadiretta su Rai 3 lunedì 22 febbraio con Riccardo Iacona

