Presa Diretta | anticipazioni puntata 22 febbraio | inchiesta su un anno di Covid

(Di lunedì 22 febbraio 2021)sulladi questa sera, lunedì 22, di, su Rai Tre dalle ore 21.10 circa. Ecco i servizi del programma condotto da Riccardo Iacona. La nuovadiQuesta sera, su Rai Tre dalle ore 21.10 circa, torna un nuovo appuntamento con, condotto da Riccardo Iacona. Titolo delladel programma di approfondimento giornalistico, L’onda lunga dell’epidemia. Addall’istituzione della prima zona rossa in Italia, si ripercorrerle tappe della pandemia che ha cambiato per sempre la nostra vita. In particolar modo, nei servizi a cura di Daniela Cipolloni ed Eleonora Tundo, si ...

Radio1Rai : Torna stasera @Presa_Diretta. Nella nuova puntata ‘L’onda lunga dell’epidemia’ con il rischio altissimo di diffusio… - RaiTre : 'L'assenza della medicina del territorio ha fatto sì che tutti coloro che si ammalavano finissero nei pronto soccor… - sandrogozi : Questa sera a @Presa_Diretta @Radio3tweet vi racconto le differenze tra il #RecoveryPlan italiano varato dall'ex… - AlvaroCrevenna : RT @EMBLRome: ???? Monitoraggio, tracciamento e condivisione dei dati di #SARSCoV2: L’intervista a @ewanbirney, vicedirettore dell’ @embl st… - arcocielo : RT @Radio1Rai: Torna stasera @Presa_Diretta. Nella nuova puntata ‘L’onda lunga dell’epidemia’ con il rischio altissimo di diffusione delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Presa Diretta

RAI - Radiotelevisione Italiana

Il polo chimico della piana di Scarlino dà lavoro, in manierae indiretta, a circa mille ... è irresponsabile e per questo chiediamo alla politica unadi posizione netta che tenga conto ...PRESENTAZIONE ALFA ROMEO FORMULA 1 2021 Si accenderà oggi, lunedì 22 febbraio 2021 ladella ... ma in Polonia, per la previsione a Varsavia: una decisionein ossequio dell'Orlen, società ...Il polo chimico della piana di Scarlino dà lavoro, in maniera diretta e indiretta ... è irresponsabile e per questo chiediamo alla politica una presa di posizione netta che tenga conto della ...Le indagini di Lolita Lobosco, anticipazioni e cast della fiction con Luisa Ranieri: chi ha ucciso Angela? L'ex fidanzato di Lolita sotto accusa ...