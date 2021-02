Prende appalti nel trasporto dei rifiuti “perchè è vicino a Zagaria” | imprenditore arrestato

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCasapesenna (Ce) – I carabinieri hannoa Casapesenna (Caserta) l’deiRaffaele Parente, di 54 anni, ritenuto organico alla fazione del clan dei Casalesi guidata da Michele. Il provvedimento per il reato di associazione mafiosa è stato emesso dal Gip di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, che ha coordinato le indagini; determinanti le dichiarazioni convergenti di numerosi collaboratori di giustizia, che hanno indicato Parente comeal servizio di. L’inchiesta su Parente è partita dopo l’ennesimo sversamento diurbani scoperto tra le province di Caserta e Napoli, nell’area chiamata Terra dei Fuochi. I carabinieri del Nucleo Investigativo ...

Il commissario dell'Azienda Sanitaria di Trapani, Paolo Zappalà , che firma questa nota,il ... Damiani ha già confessato di aver preso bustarelle suglidella sanità per decine e decine ...Casapesenna (Ce) – I carabinieri hanno arrestato a Casapesenna (Caserta) l'imprenditore dei rifiuti Raffaele Parente, di 54 anni, ritenuto organico alla fazione del clan dei Casalesi guidata da Michel ...Associazione per delinquere, falso, ricettazione, truffa e corruzione, turbata libertà degli incanti, traffico illecito d'influenze.