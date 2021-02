Premio Strega | Edith Bruck candidata con il romanzo che ha commosso Papa Francesco**

Ultime Notizie dalla rete : **Premio Strega

Il Tempo

Non tutti gli autori ci riescono, ma ce n'è uno che ne fa il suo marchio di fabbrica: Nicola Lagioia,2015. Nel suo ultimo libro, La città dei vivi , Nicola Lagioia ricostruisce l'...Gozzini, consumato fra i sorrisini dei compagni di salotto radical chic come Van Straten, ex CdA Rai e giuria del, non mancano i distinguo e le prese di distanza. Il Direttore del ...Edith Bruck, Donatella Di Pietrantonio e Andrea Bajani sono tra le dieci nuove proposte della giuria degli Amici della Domenica per il Premio Strega 2021. Pubblicate il 22 febbraio sul sito www.premio ...Esce oggi il video del brano “La chiamano strega”, primo singolo dall’album di Rossella Seno “Pura come una bestemmia” (azzurramusic). Scritto da Michele Caccamo (testi) e Massimo Germini (musica), “L ...