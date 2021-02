**Premio Strega: Edith Bruck candidata con il romanzo che ha commosso Papa Francesco** (2) (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Adnkronos) - Andrea Bajani con "Il libro delle case" (Feltrinelli) è stato proposto da Concita De Gregorio; Giovanni Catelli con "Parigi, e un padre" (Inschibolleth) da Maurizio Cucchi; Donatella Di Pietrantonio con "Borgo Sud" (Einaudi) da Nadia Fusini; Andrea Frediani con "I Lupi di Roma" (Newton Compton) da Massimo Lugli; Fabio Guarnaccia con "Mentre tutto cambia" (Manni) da Antonio Pascale; Giulio Mozzi con "Le ripetizioni" (Marsilio) da Pietro Gibellini; Carmen Pellegrino con "La felicità degli altri" (La nave di Teseo) da Alessandra Tedesco; Stefano Redaelli con "Beati gli inquieti" (Neo edizioni) da Roberto Barbolini; Alice Urciuolo con "Adorazione" (66thand2nd) da Daniele Mencarelli. Nelle scorse settimane sono stati già segnalati: Andrea Barzini con "Il fratello minore. Il mistero di Ettore Barzini, ucciso a Mauthausen" (Solferino), proposto da Maria Ida Gaeta; Maria Grazia ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Adnkronos) - Andrea Bajani con "Il libro delle case" (Feltrinelli) è stato proposto da Concita De Gregorio; Giovanni Catelli con "Parigi, e un padre" (Inschibolleth) da Maurizio Cucchi; Donatella Di Pietrantonio con "Borgo Sud" (Einaudi) da Nadia Fusini; Andrea Frediani con "I Lupi di Roma" (Newton Compton) da Massimo Lugli; Fabio Guarnaccia con "Mentre tutto cambia" (Manni) da Antonio Pascale; Giulio Mozzi con "Le ripetizioni" (Marsilio) da Pietro Gibellini; Carmen Pellegrino con "La felicità degli altri" (La nave di Teseo) da Alessandra Tedesco; Stefano Redaelli con "Beati gli inquieti" (Neo edizioni) da Roberto Barbolini; Alice Urciuolo con "Adorazione" (66thand2nd) da Daniele Mencarelli. Nelle scorse settimane sono stati già segnalati: Andrea Barzini con "Il fratello minore. Il mistero di Ettore Barzini, ucciso a Mauthausen" (Solferino), proposto da Maria Ida Gaeta; Maria Grazia ...

Ultime Notizie dalla rete : **Premio Strega Nicola Lagioia: 'Ci sono aspetti della realtà che può cogliere solo uno scrittore' Non tutti gli autori ci riescono, ma ce n'è uno che ne fa il suo marchio di fabbrica: Nicola Lagioia, premio Strega 2015. Nel suo ultimo libro, La città dei vivi , Nicola Lagioia ricostruisce l'...

Insulti a Meloni, Lettera22: Contorsionismi intellettuali per tutelare lo squadrismo pseudo intellettuale. Gozzini, consumato fra i sorrisini dei compagni di salotto radical chic come Van Straten, ex CdA Rai e giuria del premio Strega, non mancano i distinguo e le prese di distanza. Il Direttore del ...

