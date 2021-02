Premier League | pronto il piano per il ritorno negli stadi dei tifosi La situazione

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo il lockdown duro per contrastare la diffusione della variante inglese, l'Inghilterra si prepara a ripartire.VIDEO, Arsenal-Manchester City 0-1: a Guardiola basta un gol di Sterling. Gli highlight del matchL'obiettivo del primo ministro britannico, Boris Johnson, è quello di eliminare gradualmente le varie restrizioni per potere lasciare un po' di libertà alla popolazione. Tra le misure di allentamento previste, ci sarebbe pure quella che riguarda gli, che avrebbero l'opportunità di riaprire i battenti.La data prevista è quella del 17 maggio, coincidente con l'ultima giornata di, e permetterebbe aidi riempire gli impianti col 25% della capienza complessiva, fino a un massimo di 10.000 spettatori. In questa maniera si apre uno spiraglio ...

SkySport : L'Inghilterra riapre ai tifosi, ok dal 17 maggio - Mediagol : #PremierLeague, pronto il piano per il ritorno negli stadi dei tifosi. La situazione - infobetting : Brighton-Crystal Palace (A23 derby, lunedì, ore 21:00): formazioni - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - “Liverpool FC: la fine della tempesta”, il documentario su discovery+ - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - “Liverpool FC: la fine della tempesta”, il documentario su discovery+ -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Locatelli resta l'obiettivo nnumero uno per il centrocampo della Juventus, ma dallapagano molto meglio. Il punto della situazione. Tuttosport questa mattina ha gettato nel panico quanti sognavano di vedere Locatelli alla Juventus. La Vecchia Signora vorrebbe ...Il governo inglese ha fissato la data di riapertura degli impianti in tutto il paese per il 17 maggio , per l'ultima giornata di campionato della. Il piano di Boris Johnson prevede ...In questo modo l'ultima giornata di Premier League, in programma per il weekend del 22 e 23 maggio, potrà essere vissuta dal vivo dai supporters inglesi. I campionati minori, dalla Championship in più ...I risultati della 25^ giornata di Premier League, la classifica aggiornata ed i migliori cannonieri del campionato inglese La 25^ giornata della Premier League ha visto il successo delle prime tre for ...