Premier League | da maggio possibile riapertura degli stadi a 10mila tifosi

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il 23, in occasione dell’ultima giornata della stagione di, negliinglesi potrebbero tornare fino a. Lo riporta AP News, che parla di un’apertura del Governo in tal senso, anche se comunque subordinata all’andamento dei dati sui contagi. La terza fase del graduale allentamento delle misure anti Covid, infatti, in Inghilterra, dovrebbe iniziare il 17e potrebbe vedere laimpianti. In quelli con più di 40.000 posti a sedere potranno entrare fino a 10.000distanziati tra loro. Per quanto riguarda, invece, glipiù piccoli, potrà essere consentita l’occupazione di un quarto dei posti disponibili. L'articolo ilNapolista.

