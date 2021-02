Premier League 2020/2021, Benteke nel recupero consegna i tre punti al Crystal Palace: Brighton battuto 2-1 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il posticipo della venticinquesima giornata di Premier League tra Brighton e Crystal Palace termina in favore degli ospiti per 2-1. All’iniziale vantaggio di Mateta nel primo tempo risponde Veltman alla ripresa, ma Benteke salva i suoi in extremis firmando il gol che consegna i tre punti alla formazione di Hodgson. Padroni di casa che falliscono lo scontro diretto e mancano l’aggancio proprio al Crystal Palace che sale a 32 punti al tredicesimo posto in classifica, mentre il Brighton resta a sole quattro lunghezze dalla zona retrocessione. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il posticipo della venticinquesima giornata ditratermina in favore degli ospiti per 2-1. All’iniziale vantaggio di Mateta nel primo tempo risponde Veltman alla ripresa, masalva i suoi in extremis firmando il gol chei trealla formazione di Hodgson. Padroni di casa che falliscono lo scontro diretto e mancano l’aggancio proprio alche sale a 32al tredicesimo posto in classifica, mentre ilresta a sole quattro lunghezze dalla zona retrocessione. SportFace.

