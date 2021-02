Poste italiane. Ufficio postale di Librino ancora chiuso dopo l’assalto al bancomat, la Ugl scrive al Prefetto (Di lunedì 22 febbraio 2021) La Ugl di Catania ha inviato questa mattina una nota al Prefetto etneo per chiedere un urgente intervento dell’Ufficio territoriale del governo sulla vicenda della chiusura della filiale di Poste italiane di Librino. “Da quasi due settimane l’Ufficio postale di viale Nitta 2 è chiuso, dopo il tentativo di furto del bancomat durante il quale ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di lunedì 22 febbraio 2021) La Ugl di Catania ha inviato questa mattina una nota aletneo per chiedere un urgente intervento dell’territoriale del governo sulla vicenda della chiusura della filiale didi. “Da quasi due settimane l’di viale Nitta 2 èil tentativo di furto deldurante il quale ... L'articolo UGL SICILIA.

GaetanoIngala : #ULTIMORA dal 2018 al 2020 dalla #campagnapubblicitaria #apppostepaytandem. Quando ero Gianni per POSTE ITALIANE.… - UglSicilia : Poste italiane. Ufficio postale di Librino ancora chiuso dopo l’assalto al bancomat, la Ugl scrive al Prefetto - UG… - espressione24 : Per chi ha scelto l’accredito, ritiro possibile dai 69 ATM Postamat della provincia. Turnazione in ordine alfabetic… - CorriereUniv : #Poste Italiane seleziona giovani #laureati: #stage finalizzati all’inserimento #candidarsi #posizioniaperte… - genovapostnews : Poste Italiane, le pensioni di marzo a Genova in pagamento dal 23 febbraio -