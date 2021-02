Porto Viro | lite in famiglia | 29enne uccide il padre a martellate

(Di lunedì 22 febbraio 2021) La tragedia è avvenuta a, in provincia di Rovigo, a seguito di una terribilefamiliare. La vittima, Giovanni Finotello, aveva 57 anni. Un ragazzo di 29 anni ha colpito più volte con un martello il, Giovanni Fenotello, 57 anni, ferendolo a morte. Nonostante i soccorsi e i Carabinieri siano intervenuti immediatamente sul posto, per l’uomo non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate. Leggi anche – > Padova, lavoratore dello spettacolo si suicida. Da un anno era senza lavoroilIl parricidio è avvenuto in provincia di Rovigo, precisamente a, nella giornata di oggi, lunedì ...

Come si legge sul Corriere della Sera, verso le 14,30 del 22 febbraio i carabinieri della Compagnia di Adria sono intervenuti a, in via Siviero, per una lite familiare. Un 29enne del posto,...L'uomo fermato dai carabinieri I carabinieri di Adria e, in provincia di Rovigo, hanno fermato un 30enne con l'accusa di aver ucciso il padre, 57 anni, a colpi di martello. L'uomo è deceduto un'ora dopo essere stato soccorso, in ospedale. ...La tragedia è avvenuta a Porto Viro, in provincia di Rovigo, a seguito di una terribile lite familiare. La vittima, Giovanni Finotello, aveva 57 anni. Un ragazzo di 29 anni ha colpito più volte con un ...(ANSA) – ROVIGO, 22 FEB – Un ragazzo di 20 anni ha ucciso a martellate il padre, Giovanni Finotello, 57 anni. Il fatto è accaduto a Porto Viro, nel ...