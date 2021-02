Porto Viro. Giovanni Finotello ucciso a martellato dal figlio di 29 anni (Di lunedì 22 febbraio 2021) Polesine sotto choc per un efferato parricidio. I Carabinieri della Compagnia di Adria sono intervenuti a Porto Viro, in via Siviero, per una lite familiare. Un ragazzo di 29 anni del luogo, al culmine di un litigio con il padre Giovanni Finotello, lo avrebbe colpito al capo e al busto con un martello. Ricoverato in gravissime condizioni alla casa di cura “Madonna della Salute” di Porto Viro, l’uomo di 56 anni è spirato qualche ora più tardi. Leggi su laprimapagina (Di lunedì 22 febbraio 2021) Polesine sotto choc per un efferato parricidio. I Carabinieri della Compagnia di Adria sono intervenuti a, in via Siviero, per una lite familiare. Un ragazzo di 29del luogo, al culmine di un litigio con il padre, lo avrebbe colpito al capo e al busto con un martello. Ricoverato in gravissime condizioni alla casa di cura “Madonna della Salute” di, l’uomo di 56è spirato qualche ora più tardi.

