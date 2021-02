Portaoggetti fai da te | tante idee cucito e riciclo creativo!

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Siete alla ricerca di alcunedi, per realizzare dei fantastici porta oggetti? Perfetto, siete nel posto giusto: approfondiamo insieme! Con ago e filo si possono creare infiniti oggetti e davvero in pochi minuti. Inoltre, chi ama ilsa che con poca stoffa, si possono realizzare numerosi porta oggetti, così da non doverli acquistare più! Le seguenti ispirazioni, si possono realizzare con il feltro, la pelle sintetica o qualsiasi stoffa che avete a disposizione. Vi basterà un po’ di filo, qualche ago apposito, dei bottoni e delle cerniere. Vediamo insieme delleper realizzare porta oggetti fai da te, cominciamo! Porta cuffiette Un semplice e originale porta cuffiette, perfetto da realizzare in pelle sintetica o in feltro, senza il bisogno di cerniere e bottoni! Vi basterà ritagliare la vostra ...

