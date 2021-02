(Di lunedì 22 febbraio 2021) Nicola, dopo il caso deglia Giorgia Meloni, dà un suggerimento alla: valorizzate glidi area, che non mancano di certo. Il gramscismo diUn’operazione che un tempo si chiamò gramscismo di. Ma che rimase lettera morta. Ora è Nicolaa rivalutare quel Gramsci che un tempo, nelle file missine, non poteva neanche essere nominato perché poteva piovere immediata l’accusa di eresia.: noi siamo meglio di Gozzini e vancita diversi, ma ovviamente sono molti di più dei quattro cinque nomi che lui fa nel. “Caridi– dice – che fate parte dell’area ...

SecolodItalia1 : Porro: la destra valorizzi i suoi intellettuali o si beccherà sempre insulti dai Van Straten (video)… - tasval : Insulti a Meloni. Da rigettare senza attenuanti. E tuttavia avvengono in un clima che soprattutto la destra ha cont… - Giovann67443057 : @Giuliadonn @myrtamerlino Cara anche lei impari a dire la verità, perché non mi sembra che a rete 4 ,tra Giordano,… - Giovann67443057 : @giuliaselvaggi2 @matteorenzi Provate a chiedere un aumento prima di essere assunti!! Basta con il leccare il culo… - JohnSmi82633435 : @Giuliadonn @myrtamerlino Mai letto un commento più stupido di questo. Pensi a Porro, del Debbio, Giordano e a tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Porro destra

Il Secolo d'Italia

C'è però una questione a cui laè più sensibile e la sinistra (almeno questa sinistra) ... Corrado Ocone (blog Nicola) Milano Post Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano ...All'elegante e schieratissimo (a) Nicola. A llo scamiciato Massimo Giletti. A lla signora Rutelli - Palombelli , con i suoi impeccabili completini con scollatura in bella vista. E la sua ...Subito dopo anche i 23 ministri hanno recitato la formula di rito. Mercoledì il voto di fiducia alle Camere. Il nuovo governo non ha ancora ricevuto la fiducia dal Parlamento e cresce il malumore per ...Cristina Messa, il medico-Rettore alla guida del dicastero dell’Università. È una delle novità di maggior rilievo del Governo Draghi. Ha seguito in prima persona, insieme al capogruppo alla Camera, Fr ...