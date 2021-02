Politici, social media manager e le condoglianze copia&incolla (Di lunedì 22 febbraio 2021) Errori di comunicazione interni che si palesano sui social. È accaduto quest’oggi, in occasione della tragica notizia dell’uccisione in Congo dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio Iacovacci, deceduti dopo quello che sembra essere – mancano ancora le notizie ufficiali, ma le primi informazioni vanno in questa direzione – un tentativo di rapimento finito male. Ed ecco che il tweet Lorenzin su Luca Attanasio viene pubblicato senza essere controllato: tra errori di scrittura e parentesi che dovevano essere riempite. LEGGI ANCHE > Il tweet sgrammaticato con cui Senaldi dice che deve essere Mattarella a chiedere le rettifiche a Libero Questo è il tweet, pubblicato alle 13.55 di lunedì 22 dicembre, sul profilo Twitter della deputata del Partito Democratico ed ex Ministra della Salute dei governi Letta, Renzi e Gentiloni. massima solidarietà ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Errori di comunicazione interni che si palesano sui. È accaduto quest’oggi, in occasione della tragica notizia dell’uccisione in Congo dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio e del Carabiniere Vittorio Iacovacci, deceduti dopo quello che sembra essere – mancano ancora le notizie ufficiali, ma le primi informazioni vanno in questa direzione – un tentativo di rapimento finito male. Ed ecco che il tweet Lorenzin su Luca Attanasio viene pubblicato senza essere controllato: tra errori di scrittura e parentesi che dovevano essere riempite. LEGGI ANCHE > Il tweet sgrammaticato con cui Senaldi dice che deve essere Mattarella a chiedere le rettifiche a Libero Questo è il tweet, pubblicato alle 13.55 di lunedì 22 dicembre, sul profilo Twitter della deputata del Partito Democratico ed ex Ministra della Salute dei governi Letta, Renzi e Gentiloni. massima solidarietà ...

