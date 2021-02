Politi | atto indegno mancato rinnovo concessione

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma – “La decisione della Sindaca Raggi di voler fermare l’iter amministrativo, relativo ai rinnovi di tutte le concessioni di posteggio del Commercio su Aree pubbliche e la dichiarata volonta’, gia’ comunicata ai Municipi competenti per territorio, di ripristinare i bandi previsti dalla Direttiva Bolkestein e’ un.” “Il gruppo Lega chiedera’ immediatamente un Consiglio straordinario in Campidoglio per spingere la Raggi a ravvedersi evitando di mettere in strada centinaia di famiglie.” “La cecita’ di questonon trova spiegazioni di tipo pratico, a maggior ragione se analizziamo il difficile periodo economico che il Paese sta attraversando.” “Vorrei ricordare che fu proprio Luigi Di Maio, nel 2008 ministro dello Sviluppo Economico, ad attribuirsi il merito di aver approvato con la legge di bilancio, l’esclusione degli ...