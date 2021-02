Plesso ospedaliero Santa Maria dell’Olmo | in arrivo nuovi infermieri

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa divulgata dall’amministrazione comunale di Cava de’ Tirreni sulla situazione legata al. Non trovano riscontro le notizie di stampa che riguardano il, relative alla mancanza die alla paventata volontà di chiusura. A seguito delle interlocuzioni con i vertici aziendali le previsioni didel personalestico risultano essere rispettate: con l’approvazione delle graduatorie, infatti, sono state completate le procedure per l’del personale nelle prossime ...

Ultime Notizie dalla rete : Plesso ospedaliero

anteprima24.it

... nonché di un'utenza collegata a flussi turistici ingentissimi non soltanto nella stagione estiva, il Piano Regionale di Programmazione della Rete Ospedaliera del 2016 attribuì al'...... nonché di un'utenza collegata a flussi turistici ingentissimi non soltanto nella stagione estiva, il Piano Regionale di Programmazione della Rete Ospedaliera del 2016 attribuì al"...Cava de’ Tirreni (Sa) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa divulgata dall’amministrazione comunale di Cava de’ Tirreni sulla situazione legata al plesso ospedaliero Santa Maria dell’Olmo. Non tro ...Non trovano riscontro le notizie di stampa che riguardano il Plesso Ospedaliero Santa Maria dell’Olmo di Cava de’Tirreni, relative alla mancanza di infermieri e alla paventata volontà di chiusura. A ...