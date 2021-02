Pirelli Cyber Tyre | il pneumatico intelligente che comunica con l’automobile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 febbraio 2021) L’evoluzione tecnologica è appannaggio non solo delle auto, ma anche dei pneumatici. Che diventano ogni giorno più avveniristici. Come ad esempio il sistema, che è in grado dire in tempo reale al guidatore informazioni come temperatura e pressione, fondamentali per la sicurezza. Questa nuova serie di pneumaticifornisce dettagli più precisi rispetto ai rilevatori tradizionali installati su valvola perchè posti a contatto diretto con ile non con il cerchio. Il flusso dati originato dai sensori viene elaborato da un software realizzato in house e integrato nell’elettronica dell’auto. Alcune informazioni vengono visualizzate sul cruscotto e sul display centrale, altre sono utilizzate dai sistemi elettronici del veicolo per calibrare i ...