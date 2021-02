Pioli e la tentazione del cambio modulo | l’opinione del tecnico rossonero – VIDEO

(Di lunedì 22 febbraio 2021) IlStefanonon ha escluso l’idea di operare undiper invertire la rotta degli ultimi risultati Due sconfitte consecutive in campionato, due partite senza segnare: in una settimana il Milan ha stravolto radicalmente le proprie abitudini di risultato. Dopo il pesante 3-0 incassato oggi nel derby urge immediatamente una reazione, che dovrà però investire non solo la sfera caratteriale, ma anche e soprattutto quella più prettamente di campo. L’ARTICOLO INTEGRALE SU MILANNEWS24. Leggi su Calcionews24.com

Il tecnico rossonero Stefanonon ha escluso l'idea di operare un cambio di modulo per invertire la rotta degli ultimi ...Il balzo più evidente è stato l'ultimo, il Milan di. In una situazione complicata, con un ... se i suoi ragazzi saranno presi dalladi adagiarsi. I giocatori dall'altro dovranno ...Calcio serie A. C’è attesa per la stracittadina di domani dove c’è in palio una fetta di scudetto. Preoccupazioni per le intenzioni del numero uno di Suning Zhang Jindong che intende tagliare le attiv ...IL BIG MATCHMILANO Non un derby qualunque perché la posta in gioco è altissima e può valere lo scudetto: se l'Inter domani batterà i cugini rossoneri potrà prendere il largo e avviarsi verso ...