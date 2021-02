PIL Italia, S&P stima rimbalzo del 5,3% nel 2021 (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’ambiziosa agenda di riforme dell’Italia non ha un impatto immediato sul rating del Paese. Lo scrive S&P nel suo ultimo report. “Il nuovo Governo di unità nazionale, guidato dall’ex presidente della BCE Mario Draghi, ha detto che si focalizzerà sulla risposta alla pandemia e sul sostegno alla ripresa economica – scrive l’agenzia di rating rilevando che il Governo inizierà anche a elaborare un piano strategico per investire la quota di circa 200 miliardi del Next Generation Eu. Le aspettative che il nuovo esecutivo possa riformare l’economia, il sistema fiscale e giudiziario dell’Italia sono alte. Questi sviluppi non hanno un impatto immediato sul nostro giudizio del merito di credito (BBB/A-2, con outlook stabile). Poichè le elezioni devono aver luogo entro giugno 2023, il Governo Draghi “ha solo due anni per raggiungere i suoi ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’ambiziosa agenda di riforme dell’non ha un impatto immediato sul rating del Paese. Lo scrive S&P nel suo ultimo report. “Il nuovo Governo di unità nazionale, guidato dall’ex presidente della BCE Mario Draghi, ha detto che si focalizzerà sulla risposta alla pandemia e sul sostegno alla ripresa economica – scrive l’agenzia di rating rilevando che il Governo inizierà anche a elaborare un piano strategico per investire la quota di circa 200 miliardi del Next Generation Eu. Le aspettative che il nuovo esecutivo possa riformare l’economia, il sistema fiscale e giudiziario dell’sono alte. Questi sviluppi non hanno un impatto immediato sul nostro giudizio del merito di credito (BBB/A-2, con outlook stabile). Poichè le elezioni devono aver luogo entro giugno 2023, il Governo Draghi “ha solo due anni per raggiungere i suoi ...

