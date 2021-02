Piano B per San Marino: presto le prime dose dello Sputnik (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo i ritardi con le forniture che dovevano arrivare dall'Italia, la Repubblica di San Marino passa al Piano B: Sputnik V in arrivo Repubblica di San Marino, in arrivo il vaccino russo Sputnik su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo i ritardi con le forniture che dovevano arrivare dall'Italia, la Repubblica di Sanpassa alB:V in arrivo Repubblica di San, in arrivo il vaccino russosu Notizie.it.

Marcozanni86 : Informazione deviata, lezione numero 1: oggi per Fubini il piano di stimolo da $900mld è 'ultima eredità di debito'… - LaStampa : Bonetti: “Tutti i bambini meritano attenzione, assegno unico anche per le famiglie Lgbt ” - Confcommercio : 'Per evitare la #desertificazione serve sostenere le imprese più colpite, anche con una #webtax, e un piano di digi… - MariaLu91149151 : RT @pbecchi: Non è che il nuovo „terrorismo sanitario“ e l’annuncio di nuovi lockdown serva a spostare in autunno le elezioni amministrativ… - ihopetoseeyou : RT @messyygurl: ??RAGA DOVETE VOTARE STEFANIA PER IL PRIMO PIANO CHE FARANNO SU DAYANE, APPENA DIRANNO CHE È SALVA?? IO PENSO CHE QUELLA SO… -