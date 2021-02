Perché Malta ha il tasso più alto di vaccinazione in Europa (Di lunedì 22 febbraio 2021) Malta alla testa dell’Europa. Anche in un momento di fase stagnante, con i ritardi sulla consegna dei vaccini che costringono i Paesi europei e la stessa Unione a rivedere il proprio piano vaccinale, c’è chi invece prosegue sulla propria strada con l’ordine imperativo di non lasciare i vaccini in frigorifero. Secondo il sito Ourworldindata.org la piccola isola procede a un ritmo di vaccinazione pari al doppio degli altri Paesi europei. Infatti, le dosi di vaccino somministrate quotidianamente dalle autorità sanitarie maltesi sono 0,44 ogni 100 persone (dati del 19 febbraio), quasi il triplo rispetto a quelle somministrate in tutta l’Unione (0,15). Questa velocità ha permesso al piccolo Stato di somministrare la prima dose di vaccino già al 10% della popolazione, pari a poco meno di 60 mila abitanti, e la seconda già al 2%. Un caso ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 22 febbraio 2021)alla testa dell’. Anche in un momento di fase stagnante, con i ritardi sulla consegna dei vaccini che costringono i Paesi europei e la stessa Unione a rivedere il proprio piano vaccinale, c’è chi invece prosegue sulla propria strada con l’ordine imperativo di non lasciare i vaccini in frigorifero. Secondo il sito Ourworldindata.org la piccola isola procede a un ritmo dipari al doppio degli altri Paesi europei. Infatti, le dosi di vaccino somministrate quotidianamente dalle autorità sanitarie maltesi sono 0,44 ogni 100 persone (dati del 19 febbraio), quasi il triplo rispetto a quelle somministrate in tutta l’Unione (0,15). Questa velocità ha permesso al piccolo Stato di somministrare la prima dose di vaccino già al 10% della popolazione, pari a poco meno di 60 mila abitanti, e la seconda già al 2%. Un caso ...

