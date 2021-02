Perché i Daft Punk si sono sciolti dopo 28 anni insieme

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo hanno deciso di non lavorare piùL'articolo proviene da Gossip e Tv.

IlContiAndrea : Addio ai #DaftPunk: si sono sciolti dopo 28 anni di carriera. L’annuncio nell’ultimo video insieme. Nel 2013 disser… - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: Addio ai #DaftPunk: si sono sciolti dopo 28 anni di carriera. L’annuncio nell’ultimo video insieme. Nel 2013 dissero: 'C… - FrncscPltn : RT @eschatonit: Il mio primo ricordo dei Daft Punk sono le pubblicità alla Fnac quando uscì Homework: prima reazione fu l'indignazione, per… - MaxxGhe : Quando tutto il mondo è sconvolto perché si sono sciolti Daft Punk, che erano un duo, ma tu sei fan di Burzum che è… - SamueleDjshark : RT @IlContiAndrea: Addio ai #DaftPunk: si sono sciolti dopo 28 anni di carriera. L’annuncio nell’ultimo video insieme. Nel 2013 dissero: 'C… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Daft

Sky Sport

Thomas Bangalter e Guy - Manuel de Homem - Christo hanno deciso di non lavorare più ...Punk non esistono più. Il gruppo francese, formato a Parigi nel 1993 da Thomas Bangalter e Guy -... che però non si è spiegato suli due artisti abbiano deciso di porre fine alla loro ...