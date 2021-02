Pensioni, dal primo a marzo arriva il ricalcolo Irpef: cosa cambia negli assegni Inps (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ricalcoli e cedolini on line: dal primo marzo cambieranno un po’ di cose negli assegni delle Pensioni. Innanzitutto sul portale “MyInps” sarà possibile controllare gli importi: milioni di pensionati di potranno consultare tutte le cifre del rateo. Il portale “MyInps” mette infatti a disposizione un’”area personale” nella quale è possibile richiedere l’invio via mail del cedolino su un indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso pensionato. Per accedere a MyInps bastano le credenziali Spid oppure i dati della carta di identità elettronica. Ma le novità non sono finite per le Pensioni 2021. Ci sarà l‘anticipo della rata Pensionistica anche per il prossimo mese; in favore di tutti coloro che riscuotono la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ricalcoli e cedolini on line: dalcambieranno un po’ di cosedelle. Innanzitutto sul portale “My” sarà possibile controllare gli importi: milioni di pensionati di potranno consultare tutte le cifre del rateo. Il portale “My” mette infatti a disposizione un’”area personale” nella quale è possibile richiedere l’invio via mail del cedolino su un indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso pensionato. Per accedere a Mybastano le credenziali Spid oppure i dati della carta di identità elettronica. Ma le novità non sono finite per le2021. Ci sarà l‘anticipo della ratastica anche per il prossimo mese; in favore di tutti coloro che riscuotono la ...

