Pensione 2021: come ottenere l'uscita anticipata prima dei 67 anni

La riforma delle pensioni è al centro del dibattito pubblico, ma un intervento correttivo sulle attuali regole di quiescenza dell'Inps potrà avere validità solo a partire dal 2022. Mentre si discute su quale modo intervenire nel comparto, molti lavoratori in età avanzata si domandano quali sono le effettive possibilità di accesso all'Inps nel corso del 2021. Per fare il punto della situazione al riguardo, è essenziale innanzitutto chiarire qual è l'età minima da maturare per ottenere la Pensione ordinaria. Il riferimento va alla cosiddetta Pensione di vecchiaia. Quest'ultima richiede la maturazione di almeno 67 anni di età, con 20 anni minimi di contribuzione. Per chi desidera un'uscita anticipata, il primo riferimento possibile è quello previsto dalla legge Fornero.

