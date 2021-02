Peace & Love: il simbolo della pace icona della moda (Di lunedì 22 febbraio 2021) Si è soliti dire “la moda passa ma lo stile resta”. Tra i tanti marchi il simbolo della pace incarna al meglio questo detto. Nato il 21 febbraio del 1958 a sostegno della lotta per il disarmo nucleare viene utilizzato tutt’oggi per la creazione di abiti “Peace & Love” Qual è la storia del simbolo Leggi su periodicodaily (Di lunedì 22 febbraio 2021) Si è soliti dire “lapassa ma lo stile resta”. Tra i tanti marchi ilincarna al meglio questo detto. Nato il 21 febbraio del 1958 a sostegnolotta per il disarmo nucleare viene utilizzato tutt’oggi per la creazione di abiti “” Qual è la storia del

MoliPietro : Peace & Love: il simbolo della pace icona della moda - Blood_Peace : RT @Margikrap: Stella!! ???? - Sweety_Peace : RT @Margikrap: Stella!! ???? - bloody_peace : ??Ma che bel sottofondo per votare ancora più forte Madre Vipera?? - jrosoobin : @jronaeun AHAHAHHAHAHAHAHAHA DON'T BE SCARED. I COME FROM PEACE -