Paura a Roma per un tabaccaio: 'Salve, siamo della Polizia': lo prendono a pugni e lo chiudono in bagno (Di lunedì 22 febbraio 2021) La banda dei finti poliziotti colpisce ancora e, questa volta, lo fa all'interno di un'abitazione. Ieri mattina, alle 11:16 circa le volanti della Polizia di Stato sono intervenute per una rapina all'interno di un appartamento in zona Colli Aniene. Alle 11:00 di ieri, un uomo, che di professione fa il tabaccaio, era in casa in attesa che la madre rientrasse. Ad un certo punto ha sentito suonare alla porta e vi ha trovato quattro persone che si sono qualificate come agenti di polizia, senza però mostrare il distintivo. I finti poliziotti hanno spiegato all'uomo che stavano svolgendo delle indagini per i controlli di sostanze stupefacenti e che avrebbero dovuto perquisire l'abitazione in cerca di quest'ultime. L'uomo ha avuto solo il tempo di aprire la porta per rendersi conto che qualcosa non quadrava ma, a quel punto, era ormai troppo tardi.

