Partnership Snam-Hera per progetti sull’idrogeno in Emilia Romagna

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) –edhanno annunciato la firma di una lettera di intenti per una collaborazione tecnologica finalizzata allo sviluppo dell’idrogeno, ciascuna per i propri ambiti di attività. Come spiegano in una nota congiunta, “l’obiettivo è la sperimentazione e successiva realizzazione di una serie di soluzioni in grado di dare risposta alle esigenze di decarbonizzazione del territoriono-romagnolo in maniera trasversale, dalle realtà produttive fino alla mobilità e ai singoli cittadini”. Diversi gli ambiti di azione della, primo fra tutti la collaborazione sulla tecnologia del power-to-gas. Presso il depuratore della multiutility di Bologna Corticella, è in fase avanzata di progettazione un impianto che consentirà di trasformare l’eccesso di energia elettrica rinnovabile in idrogeno “verde” ...