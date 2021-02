“Parteciperà all’Isola dei Famosi”: la risposta piccata di Daniela Martani – FOTO (Di lunedì 22 febbraio 2021) Polemiche intorno alla presunta partecipazione di Daniela Martani all’Isola dei Famosi. La riposta dell’ex gieffina è pungente La squadra dei vip della prossima stagione de L’isola dei Famosi è quasi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 22 febbraio 2021) Polemiche intorno alla presunta partecipazione didei. La riposta dell’ex gieffina è pungente La squadra dei vip della prossima stagione de L’isola deiè quasi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

kfriedstripper : prima asia argento dice che non parteciperà mai all’isola e adesso daniela martani smentisce la sua partecipazione… - horanseyes : Andrea Cerioli parteciperà all’isola - LissyNeumair : Se davvero Daniela Martani parteciperà all'isola, per me finisce ancor prima che inizi. Ma la tipa non era contro i… - spilltheteapls2 : Scusate ma qualcuno mi da conferma che Awed parteciperà all’isola???#tzvip - smileofric : leggo dalla tl che awed parteciperà all'isola. ti portiamo in finale simone ???????? -

