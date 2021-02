Parco delle Groane | posizionate le barriere “salva-rospo” a Lentate | FOTO

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Nella giornata di ieri, domenica 21 febbraio, le Guardie Ecologiche Volontarie delsi sono recate aSul Seveso, sul ciglio di Via Manzoni vicino alla pista ciclabile, per il posizionamentoreti a protezione dei rospi che raggiungono il vicino laghetto di Mirabello, habitat naturale per riprodursi. Grazie alle reti, che td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolole” aproviene da Il Notiziario.

Ultime Notizie dalla rete : Parco delle

... che vorrebbe dire lottare per non retrocedere, giocando in uno dei 2 gironi da 6 squadre... Questolanciatori dovrebbe offrire sufficienti garanzie, con la caratteristica di avere la ...L'ex concorrente di Temptation Island ha risposto senza esitazioni: " Non si vede? Sentocose ... Di giorno mi sembrano due vecchietti al... ', ' Beh si stanno toccando un po a vicenda. Ma ...ulteriori controlli sul verde e sul regolare deflusso delle acque. «Per il parco Nemorense serve la manutenzione ordinaria - commenta Rino Fabiano, assessore all’Ambiente del II Municipio - non si può ..."Il Belagaio, con il castello, riserva naturale di popolamento animale nel comune di Roccastrada, è un esempio paesaggistico dei più belli" ...