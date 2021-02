Paratici | “Rinnovo Dybala? Ne stiamo parlando e continueremo a farlo nei prossimi mesi”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il ds della Juventus, Fabio, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport pochi attimi prima della partita contro il Crotone: “ha ancora qualche problemino, è su un’altalena, alcuni giorni sta un po’ meglio, altri sta un po’ peggio. Mercoledì sembrava più avanti, poi ha risentito un po’ di dolore, di conseguenza non è a disposizione.? Nea parlarne neigiorni e”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

