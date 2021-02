Parapetto danneggiato da mareggiata | iniziati i lavori di ripristino sul lungomare di Napoli

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Sonoquesta mattina iper ildeldi via Partenopedalladel 28 dicembre scorso. Lo ha annunciato il Comune diin una nota. L’assessore comunale aipubblici Alessandra Clemente ha visitato l’area di cantiere con la ditta esecutrice deiche ha allestito l’area ed iniziato le lavorazioni. La ditta esecutrice dei, fanno sapere dal Comune: “Sta ora recuperando i materiali, di elevato pregio, divelti dallae trasportati dalla violenza del mare sulla scogliera e in acqua per essere lavorati e di nuovo reimpiegati per ildel rivestimento del muro e del. I ...

Ultime Notizie dalla rete : Parapetto danneggiato

Il Denaro

Nelle prossime settimane, infatti, si dovranno completare i lavori per ricostruire ildai massi caduti a valle durante la frana che hanno travolto e in parte abbattuto il ...Approvato il progetto per i lavori di ripristino deldi via Partenope, a Napoli,dalla mareggiata del 28 dicembre scorso. Oggi, dopo che ad avanzarne la proposta era stata l'assessore al Patrimonio, ai Lavori pubblici e alle ...Sono iniziati questa mattina i lavori per il ripristino del parapetto di via Partenope danneggiato dalla mareggiata del 28 dicembre scorso. L’Assessore ai lavori pubblici Alessandra Clemente, ...La tanto attesa riapertura della Gardesana è arrivata puntualissima, anzi con qualche minuto d’anticipo, venerdì pomeriggio poco prima... Scopri di più ...