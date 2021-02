Paralisi facciali, non solo 13 mortiTutte le reazioni al vaccino Covid (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’ematologo e patologo Bellavite: “Difficile escludere ruolo vaccino come con-causa”. 7,6% segnalazioni classificate come “gravi”. Oltre ai morti altre reazioni Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 22 febbraio 2021) L’ematologo e patologo Bellavite: “Difficile escludere ruolocome con-causa”. 7,6% segnalazioni classificate come “gravi”. Oltre ai morti altreSegui su affaritaliani.it

HGOsolanolopez : RT @IlariaBifarini: Paralisi facciali, reazioni dopo vaccino Covid. Non solo 13 morti: i dati Aifa. - soteros1 : RT @IlariaBifarini: Paralisi facciali, reazioni dopo vaccino Covid. Non solo 13 morti: i dati Aifa. - AntonioAmorosi : Paralisi facciali, reazioni dopo vaccino Covid. Non solo 13 morti: i dati Aifa. L’ematologo e patologo Bellavite: “… - TongueRough : RT @IlariaBifarini: Paralisi facciali, reazioni dopo vaccino Covid. Non solo 13 morti: i dati Aifa. - franco_dimuro : RT @IlariaBifarini: Paralisi facciali, reazioni dopo vaccino Covid. Non solo 13 morti: i dati Aifa. -