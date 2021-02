Paragone | “Il M5s non esiste già più | è diventato una fake politica”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Movimento 5 Stelle? Nonpiù. Quello di oggi è entità ben diversa da quello rabbioso, rivoluzionario, che aveva convinto gli italiani, pronti ad appoggiarlo in massa alle ultime politiche. “Non dovete più guardare all’atto di nascita, quello ormai è un passato remoto”. A dirlo è il senatore Gianluigi, fondatore del partito Italexit, che attraverso le pagine di Libero Quotidiano, in un’intervista rilasciata ad Antonio Rapisarda, ha messo a nudo tutti i limiti di quella che è oggi una formazione totalmente asservita a quella casta che prometteva di spazzare via. E che ha perso, per strada, tutte le sue rivendicazioni, rimaste tristemente “fuori dal blog”. Cinque Stelle ormai sul punto di esplodere, dopo il sì al governo Draghi? “Sì, ed è una cosa che valuto positivamente. C’è un gruppo importante di parlamentari che non ha più voglia ...

Da qui l'interesse ambiguo della Taverna: "con un occhio rivolto al" e con un altro alle mosse ... Ma adesso viene il bello: approfittando del suo legame con, sta cercando di spingere i ...'Il? Non dovete più guardare all'atto di nascita. Quello ormai è il passato remoto. Oggi è un'altra ... Ne è convinto Gianluigi, leader di ItalExit ed ex grillino entrato in rotta con il ...Vicepresidente del Senato, Paola Taverna, finita tra le polemiche per le mancate restituzioni, è oggi nel mirino di alcuni grillini.L'obiettivo è la nascita di un nuovo gruppo. Il suo nome è sparito dalla lista pubblicata sulla piattaforma Rousseau e lascia spazio, per chi ne cerchi traccia, ad un secco: 'Non sono disponibili prof ...