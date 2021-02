Paragone e Carelli, i pentiti del Vaffa (Di lunedì 22 febbraio 2021) Per uno i 5 stelle sono ormai il nulla, per l’altro un inferno. Ci sta, il panorama è fluido, il contesto post-ideologico e il MoVimento un po’ spompo. Il problema è arrivarci troppo tardi e con la pretesa di aver avuto ragione. Specialmente se il primo è Gianluigi Paragone, nel curriculum direzioni e vicedirezioni de La Padania, Libero, Rai1, Rai2. Incarichi a La7. Conduttore di programmi come L’Ultima parola o la Gabbia. Il secondo è Emilio Carelli, vicedirezioni a Mediaset e direttore di Skytg24. Docente di “Teoria e tecniche dell’informazione on line” alla Cattolica, direttore del Master in Giornalismo digitale alla Lateranense. Ecco, non proprio due professionisti di primo pelo. Eppure, il primo dice che i 5 stelle esistono solo sui giornali, l’altro che sono prigionieri dei loro dogmi. Un po’ poco per giustificare il dissenso, per dire ‘l’avevo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) Per uno i 5 stelle sono ormai il nulla, per l’altro un inferno. Ci sta, il panorama è fluido, il contesto post-ideologico e il MoVimento un po’ spompo. Il problema è arrivarci troppo tardi e con la pretesa di aver avuto ragione. Specialmente se il primo è Gianluigi, nel curriculum direzioni e vicedirezioni de La Padania, Libero, Rai1, Rai2. Incarichi a La7. Conduttore di programmi come L’Ultima parola o la Gabbia. Il secondo è Emilio, vicedirezioni a Mediaset e direttore di Skytg24. Docente di “Teoria e tecniche dell’informazione on line” alla Cattolica, direttore del Master in Giornalismo digitale alla Lateranense. Ecco, non proprio due professionisti di primo pelo. Eppure, il primo dice che i 5 stelle esistono solo sui giornali, l’altro che sono prigionieri dei loro dogmi. Un po’ poco per giustificare il dissenso, per dire ‘l’avevo ...

BaldoliniS : Per Paragone i 5 stelle sono ormai il nulla, per Carelli un inferno. Da due navigati giornalisti politici ci si asp… - HuffPostItalia : Paragone e Carelli, i pentiti del Vaffa - Venice19740498 : RT @elisabettap38: Se questi non tradivano gli altri non arrivavano... G. Marilotti T. Carmela R. Drago Gelsomina Vono Saverio De Bonis P.… - Rodica17957578 : RT @elisabettap38: Se questi non tradivano gli altri non arrivavano... G. Marilotti T. Carmela R. Drago Gelsomina Vono Saverio De Bonis P.… - luispist : RT @elisabettap38: Se questi non tradivano gli altri non arrivavano... G. Marilotti T. Carmela R. Drago Gelsomina Vono Saverio De Bonis P.… -

