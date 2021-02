Paragone devastante: “Il M5S ormai si attacca ai rimasugli di potere per piazzare qualche amico” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il M5s è il nulla. Troppi dogmi. Persone sbagliate al posto sbagliato, è stato un inferno. Demoliti i grillini proprio da due ex. A recitare il de profundis di un movimento che fu sono Emilio Carelli e Gianluigi Paragone in due intervistieappaiate su Libero. Sparano a zero. Emilio Carelli -ex direttore Mediaset e di SkyTg24, docente universitario, se ne è andato quando non ne poteva proprio più? «Io mi sono staccato nel momento in cui sembrava nascere il Conte Ter: non ce la facevo più». Più interessante dei suoi progetti futuri è il giudizio che dà del suo passato recente: “In questi 3 anni nei 5 Stelle, il bilancio è stato disastroso, vuoi per i loro dogmi, vuoi per le persone sbagliate al posto sbagliato”. Carelli: “Ho passato anni di inferno” Difficile fare tutto, si sfoga Carelli: “…anche solo delle iniziative parlamentari; c’era sempre qualcuno che prenotava ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il M5s è il nulla. Troppi dogmi. Persone sbagliate al posto sbagliato, è stato un inferno. Demoliti i grillini proprio da due ex. A recitare il de profundis di un movimento che fu sono Emilio Carelli e Gianluigiin due intervistieappaiate su Libero. Sparano a zero. Emilio Carelli -ex direttore Mediaset e di SkyTg24, docente universitario, se ne è andato quando non ne poteva proprio più? «Io mi sono staccato nel momento in cui sembrava nascere il Conte Ter: non ce la facevo più». Più interessante dei suoi progetti futuri è il giudizio che dà del suo passato recente: “In questi 3 anni nei 5 Stelle, il bilancio è stato disastroso, vuoi per i loro dogmi, vuoi per le persone sbagliate al posto sbagliato”. Carelli: “Ho passato anni di inferno” Difficile fare tutto, si sfoga Carelli: “…anche solo delle iniziative parlamentari; c’era sempre qualcuno che prenotava ...

