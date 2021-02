Paolo Hendel e la testimonianza sul vaccino Covid | “Un signore lo ha fatto e ha avuto un disturbo alla vista finché il terzo giorno…”

pacandix : @filippofiori @M49liberorso Con il mitico Paolo Hendel -

(fiorentino, classe 1952) attraversa lo schermo e il palcoscenico con coerente turbolenza satirica e civile. Una vena surreale lo anima fin dagli esordi negli anni Ottanta, cabarettista ...Cresce l'attesa per Viola e il Barone , lo spettacolo di reading musicale in cuilegge Italo Calvino accompagnato da Augusto Vismara al violino e alla viola e da Elisa Racioppi al pianoforte, in una formula originale creata dal contrappunto di musica e parole. Grazie ...Che ricordo ha della chiusura dei teatri? «Ero a Torino, al Le Musichall del grande Arturo Brachetti e avevo fatto due serate con il mio monologo “La giovinezza è sopravvalutata”, quando si sono chius ...In streaming si potrà assistere allo spettacolo di scena oggi alle 21 al Teatro degli Industri. Ecco come acquistare l’evento ...