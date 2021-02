Palermo-Catanzaro, le pagelle dei quotidiani: Floriano il migliore, giornata ‘no’ per Lucca (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Palermo cade in casa contro il Catanzaro.Gli uomini guidati da Roberto Boscaglia cedono al "Barbera" contro la compagine calabrese, 2-1 per gli ospiti che la portano a casa con una rete segnata a dieci dalla fine. I rosanero, i gol con Floriano, hanno offerto una buona prestazione ma non sono riusciti a concretizzare le diverse occasioni create. L'ex Bari il migliore dei suoi, solita gara di sacrificio per Lorenzo Lucca che ha lottato come sempre ma ha avuto poche chance di andare in rete.Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori rosanero e al tecnico Roberto Boscaglia.LA GAZZETTA DELLO SPORTPelagotti 5,5, Accardi 6, Marconi 5,5, Somma 5, Crivello 6; Santana 6, De Rose 6,5, Luperini 5,5; Kanoute 5, Lucca 5,5, Floriano 6,5. Rauti 5, ... Leggi su mediagol (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ilcade in casa contro il.Gli uomini guidati da Roberto Boscaglia cedono al "Barbera" contro la compagine calabrese, 2-1 per gli ospiti che la portano a casa con una rete segnata a dieci dalla fine. I rosanero, i gol con, hanno offerto una buona prestazione ma non sono riusciti a concretizzare le diverse occasioni create. L'ex Bari ildei suoi, solita gara di sacrificio per Lorenzoche ha lottato come sempre ma ha avuto poche chance di andare in rete.Mediagol.it vi propone i voti deiai calciatori rosanero e al tecnico Roberto Boscaglia.LA GAZZETTA DELLO SPORTPelagotti 5,5, Accardi 6, Marconi 5,5, Somma 5, Crivello 6; Santana 6, De Rose 6,5, Luperini 5,5; Kanoute 5,5,5,6,5. Rauti 5, ...

