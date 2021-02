Pagelle Juventus Crotone 3-0: CR7 decisivo, brilla Fagioli al debutto (Di martedì 23 febbraio 2021) Pagelle Juventus Crotone – La Juventus dopo le due sconfitte consecutive tra Napoli e Porto, deve rialzare la testa e lo fa alla grande. Super prestazione e 3 gol al Crotone. Partita controllata bene dai bianconeri che nel primo tempo nel giro di 5 minuti trovano due gol. Doppietta di testa di Ronaldo, che torna al gol. Nel secondo tempo la musica non cambia e McKennie su sviluppi di un corner trova la rete che chiude la gara. Nel finale debutto di Fagioli che mostra sprazzi di qualità tecniche importanti. Pagelle Juventus Crotone, i voti Buffon 6,5 – Risponde bene quando chiamato in causa. Danilo 6,5 – Altra partita perfetta difensivamente. Soffre un po Reca ma riesce ad annullarlo. Demiral 6 – Gara poco complicata, ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 23 febbraio 2021)– Ladopo le due sconfitte consecutive tra Napoli e Porto, deve rialzare la testa e lo fa alla grande. Super prestazione e 3 gol al. Partita controllata bene dai bianconeri che nel primo tempo nel giro di 5 minuti trovano due gol. Doppietta di testa di Ronaldo, che torna al gol. Nel secondo tempo la musica non cambia e McKennie su sviluppi di un corner trova la rete che chiude la gara. Nel finalediche mostra sprazzi di qualità tecniche importanti., i voti Buffon 6,5 – Risponde bene quando chiamato in causa. Danilo 6,5 – Altra partita perfetta difensivamente. Soffre un po Reca ma riesce ad annullarlo. Demiral 6 – Gara poco complicata, ...

