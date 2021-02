Pagamento pensioni marzo 2021: il calendario degli accrediti (Di lunedì 22 febbraio 2021) Pagamento pensioni in anticipo anche per quanto riguarda l’assegno di marzo 2021 presso gli uffici di Poste Italiane. Lo scorso 12 febbraio, infatti, il Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli ha firmato l’Ordinanza n. 740 nel quale si stabilisce che anche le mensilità di aprile e maggio 2021 saranno accreditate in anticipo e secondo gli iter già previsti nei mesi precedenti presso gli uffici di Poste Italiane. Il ritiro avverrà scaglionato in base all’iniziale del cognome e in date differenti, negli ultimi giorni del mese antecedente a quello di riferimento della mensilità. Nessuna novità per chi ha l’accredito presso gli istituti bancari: in questo caso il giorno dell’accredito sarà sempre il primo bancabile del mese, seguendo il calendario ufficiale Inps. LEGGI ... Leggi su risparmioggi (Di lunedì 22 febbraio 2021)in anticipo anche per quanto riguarda l’assegno dipresso gli uffici di Poste Italiane. Lo scorso 12 febbraio, infatti, il Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli ha firmato l’Ordinanza n. 740 nel quale si stabilisce che anche le mensilità di aprile e maggiosaranno accreditate in anticipo e secondo gli iter già previsti nei mesi precedenti presso gli uffici di Poste Italiane. Il ritiro avverrà scaglionato in base all’iniziale del cognome e in date differenti, negli ultimi giorni del mese antecedente a quello di riferimento della mensilità. Nessuna novità per chi ha l’accredito presso gli istituti bancari: in questo caso il giorno dell’accredito sarà sempre il primo bancabile del mese, seguendo ilufficiale Inps. LEGGI ...

pugbt : Pensioni, pagamento anticipato anche per marzo, aprile e maggio. Ecco il calendario di marzo - InfoCilentoWeb : Poste: da domani il pagamento delle #Pensioni #POSTEITALIANE - IncaBologna : RT @Patronato_Inca: Pensioni: Pagamento anticipato fino a maggio: Considerato il perdurare dell'emergenza sanitaria e per evitare assembram… - CGILModena : RT @Patronato_Inca: Pensioni: Pagamento anticipato fino a maggio: Considerato il perdurare dell'emergenza sanitaria e per evitare assembram… - cronachemezzog : BASILICATA, PENSIONI DI MARZO IN PAGAMENTO DAL 23 FEBBRAIO -