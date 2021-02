Ostia (Roma) – Brucia chiosco dello stabilimento balneare (Di lunedì 22 febbraio 2021) Fiamme e una colonna di fumo ad Ostia, dove stamattina è divampato un incendio all’interno dello stabilimento balneare ‘L’Oasi’, sul lungomare Amerigo Vespucci. I vigili del fuoco sul posto sono intervenuti per domare le fiamme che hanno danneggiato un chiosco. Al momento non si esclude nessuna ipotesi. Incendio ad Ostia, dove intorno alle 7:30 di Leggi su periodicodaily (Di lunedì 22 febbraio 2021) Fiamme e una colonna di fumo ad, dove stamattina è divampato un incendio all’interno‘L’Oasi’, sul lungomare Amerigo Vespucci. I vigili del fuoco sul posto sono intervenuti per domare le fiamme che hanno danneggiato un. Al momento non si esclude nessuna ipotesi. Incendio ad, dove intorno alle 7:30 di

a_padellaro : AUGURI A DRAGHI PER I SUOI ALLEATI - Ieri, sabato radioso e profumato di vacanza, incastrato in una lunga colonna d… - paolorm2012 : RT @mariacafagna: A Roma ci sono due stagioni: il freddo moderato e il pranzo a Ostia. - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Ostia, incendio in uno stabilimento di surfisti: indagini - Almartino96 : RT @mariacafagna: A Roma ci sono due stagioni: il freddo moderato e il pranzo a Ostia. - ChiaraFalconi5 : RT @mariacafagna: A Roma ci sono due stagioni: il freddo moderato e il pranzo a Ostia. -